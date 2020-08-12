Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку демократическим силам в Белоруссии. На пресс-конференции в Праге он сказал, что Вашингтон опасается за судьбу Белоруссии после состоявшихся там президентских выборов. В правительстве Германии сегодня повторили, что считают действия властей Белоруссии по подавлению протестов репрессиями.