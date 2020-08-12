Генпрокуратура Украины сообщила, что в Минск направлен официальный запрос о выдаче 28 сотрудников ЧВК «Вагнер»

Генеральная прокуратура Украины сегодня сообщила о том, что в Минск направлен официальный запрос о выдаче 28 сотрудников частной военной компании «Вагнер», которые были задержаны в конце июля. На Украине их подозревают в участии в террористической организации за участие в боевых действиях в Донбассе.