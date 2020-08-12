Генпрокуратура Украины сообщила, что в Минск направлен официальный запрос о выдаче 28 сотрудников ЧВК «Вагнер»

Генеральная прокуратура Украины сегодня сообщила о том, что в Минск направлен официальный запрос о выдаче 28 сотрудников частной военной компании «Вагнер», которые были задержаны в конце июля. На Украине их подозревают в участии в террористической организации за участие в боевых действиях в Донбассе.
2020-08-12T15:32:44+03:00
2020-08-12T15:32:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691287-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 12 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…