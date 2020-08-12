Российский бизнес, по подсчетам экспертов, потерял свыше 1,5 трлн рублей из-за эпидемии коронавируса

Падение прибыли они называют худшим как минимум за 16 лет.

Сильнейший убыток, по данным отчета международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, получили в целом около трети российских компаний. Речь идет о периоде с марта по май этого года – наиболее тяжелом с точки зрения ограничений по коронавирусу. И хотя оставшиеся две трети компаний смогли получить прибыль в размере чуть более 3 трлн рублей, март оказался убыточным для российского бизнеса в целом: совокупные потери составили 277 млрд рублей, говорится в отчете. Предыдущим убыточным месяцем стал январь 2015-го – из-за обвала цен на нефть и падения курса рубля.

Бизнесу в большинстве регионов удалось все-таки получить прибыль по итогам весны, но в 16 субъектах наблюдается чистый убыток, подсчитали в FinExpertiza. Лидером по нему стала Москва, где компании совокупно потеряли 85 млрд рублей. Наибольшие убытки фиксируются также в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми и Амурской области. При этом по динамике роста убытков в лидерах Ингушетия – там они увеличились более чем в 33 раза. А вот в республике Алтай, напротив, бизнес смог увеличить прибыль почти в семь раз – по мнению экспертов, из-за закрытия границ России и, следовательно, наплыва туристов.

По данным Росстата, во втором квартале ВВП упал в годовом выражении на 8,5%. Это сильнейшее падение российской экономики за 11 лет.