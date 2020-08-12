В Академии наук утверждают, что нашли в иностранных журналах почти 25 тысяч сомнительных российских публикаций

Многочисленные факты плагиата обнаружила комиссия Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований. Там изучили около сотни зарубежных журналов, включённых в крупнейшие базы данных Web Of Science и Scopus, и нашли фрагменты статей других российских авторов, автоматически переведённые на английский язык. В этом как утверждают в РАН, участвовали больше 30 руководителей университетов и их подразделений. А всего тысяча с лишним авторов публикаций, уличённых в плагиате. В общей сложности в иностранных журналах было опубликовано почти 24 тысячи статей, вызвавших подозрения. Стоимость одного такого материала могла доходить до шести тысяч евро, отмечается в докладе, его цитирует агентство ТАСС. Столичные университет Плеханова и Дружбы народов, Казанский федеральный университет и еще несколько вузов — их сотрудники, по мнению комиссии РАН опубликовали больше всего материалов с переводным плагиатом. Их размещали в иностранных журналах за деньги в открытом доступе без рецензирования, отметили в академии наук.

Примерно в 10 процентах случаев сомнительные статьи в иностранных журналах были опубликованы на деньги научных фондов, говорится в докладе.