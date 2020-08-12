В МВД Белоруссии сообщают, что милиция применила огнестрельное оружие во время акции протеста в Бресте

По версии милицейского ведомства, на силовиков напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках, а предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Один из нападавших был ранен. В Бресте столкновения протестующих с ОМОНом произошли накануне вечером.