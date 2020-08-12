В МВД Белоруссии сообщают, что милиция применила огнестрельное оружие во время акции протеста в Бресте

По версии милицейского ведомства, на силовиков напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках, а предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Один из нападавших был ранен. В Бресте столкновения протестующих с ОМОНом произошли накануне вечером.
2020-08-12T15:03:00+03:00
2020-08-12T15:03:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 12 августа 2020
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