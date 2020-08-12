МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных учений в Крыму

В Киеве считают, что маневры, начавшиеся 10 августа, нарушают нормы международного права. Ранее российские МИД возвращал подобные ноты протеста обратно, подчеркивая, что Россия не должна согласовывать действия на своей территории с правительствами других стран.
2020-08-12T15:02:23+03:00
2020-08-12T15:02:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:02, 12 августа 2020
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