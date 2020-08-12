В Санкт-Петербурге состоялась панихида по погибшим 20 лет назад морякам подводной лодки «Курск»

Во время богослужения все члены экипажа были названы поименно.

Гибель Курска должна быть не просто траурным событием, но и важным уроком для современного поколения, — считает глава санкт-петербургского Клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Траурные мероприятия проходят сегодня и в других городах России, в частности, в Курске, Калининграде, Воронеже, Севастополе.

Подводная лодка Курск затонула в Баренцевом море во время учений. По официальной версии, в носовом отсеке взорвалась торпеда. Погибли все находившиеся на ее борту 118 человек.