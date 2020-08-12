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14:52, 12 августа 2020

Не зарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения»

Не зарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения». В своем телеграм-канале он пишет, что необходимо мобилизовать белорусский народ для борьбы с нарушением Конституции.
Кто войдет в состав нового объединения, Цепкало не уточнил. В ближайшее время он намерен отправиться в Латвию и Литву и провести там встречи с белорусской диаспорой



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