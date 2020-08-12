Полиция Москвы начала проверку после заявления от футбольного арбитра Никиты Данченкова

Судью во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков.

По данному факту проводится проверка на наличие признаков состава преступления — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела", — добавил собеседник агентства.

Инцидент произошел в понедельник на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ». Данченков показал Роману Широкову красную карточку. В ответ бывший футболист избил арбитра, нанеся ему несколько ударов в лицо и в живот. Пострадавший зафиксировал побои в медицинском учреждении и обратился в полицию.

Позднее Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram. Телеканал МАТЧ ТВ, где Широков работал экспертом, отстранил его от эфира.

Решение о том, возбуждать ли против Романа Широкова уголовное дело, должно быть принято в течении 30-ти дней.