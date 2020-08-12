Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что медики подтвердили инсульт у Михаила Ефремова

Его состояние оценивается как средней тяжести. Артист был госпитализирован накануне из суда, где рассматривается его дело о смертельном ДТП. Пока суд отложен до 18 августа.
2020-08-12T14:31:57+03:00
2020-08-12T14:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 12 августа 2020
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