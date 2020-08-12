Известного петербургского блогера арестовали в Москве

Андрея Пыжа обвинили в том, что он незаконно получил доступ к государственной тайне.

Андрея Пыжа арестовали почти неделю назад. Информацию о деле разместили на сайте Московского городского суда. Однако оно находится под грифом «секретно», поэтому публикация его материалов запрещена. Андрей Пыж известен своими видео о заброшенных зданиях и полусекретных объектах. Он уже сталкивался с государственными органами. Например, 4 года назад его оштрафовали за то, что в Петербурге он проник в подземный коллектор. Позже штраф отменили, а дело о самовольном проникновении на охраняемый объект прекратили. Недавно Андрей Пыж побывал на строящейся Ленинградской АЭС. Но адвокат блогера Алексей Хальзов рассказал изданию «Открытые медиа», что обвинение не касается блога и не касается ни одного ролика, который там опубликован. Друзья и знакомые Андрея Пыжа рассказали изданию «Бумага», что он не выходит на связь с середины прошлой недели. С тех пор он не был онлайн и в социальных сетях. Дома у него прошел обыск.



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