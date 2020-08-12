Американские ученые провели анализ более десятка типов масок, призванных защищать от COVID и выявили эффективные

Американские ученые провели сравнительный анализ более десятка типов масок, призванных защищать от заражения коронавирусом и выявили среди них как самые эффективные, так и наиболее опасные для пользователя и для окружающих.

Швейцарская газета Temps резюмирует итоги исследования, опубликованные в научном журнале Science Advances. Специалисты из американского университета поместили участников эксперимента в темную комнату и проанализировали под лазерным лучом микрочастицы их слюны, выделяемой при активном разговоре. Как и предполагалось, самыми действенными, почти на сто процентов, оказались профессиональные хирургические маски под маркировкой N95 (их европейский эквивалент – FFP2). Следом идут трехслойные медицинские маски, защищающие от проникновения микрочастиц в организм человека на 90 и более процентов, за ними – маски, изготовленные из полипропилена. Банданы, которые иногда используют для защиты от COVID-19, как оказалось, спасают лишь наполовину. Самым малоэффективным из протестированных средств защиты оказался шарф из синтетического волокна, похожий на тот, что используют люди, занимающиеся бегом в городских условиях: искусственный материал увеличивает количество выдыхаемых микрочастиц, разделяя их на еще более мелкие.

Круглый клапан на так называемых «дышащих» масках, как выяснили ученые, лишь наносит больший вред окружающим. Их применение, с точки зрения ученых, является нежелательным.