Первые вакцины от коронавируса пообещали выпустить в течение двух недель

Сначала, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко будут вакцинированы медицинские работники и люди из группы риска. Кроме того, сейчас разрабатывается приложение, с помощью которого пациенты смогут сообщать о своем самочувствии, — главу ведомства цитирует Интерфакс.

Мурашко также назвал безосновательными критические заявления, которые делают зарубежные эксперты насчет российской вакцины. О регистрации препарата накануне сказал президент Владимир Путин. По словам главы государства , первую прививку сделала одна из его дочерей.