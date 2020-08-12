Траурные мероприятия по случаю 20-й годовщины гибели подводной лодки «Курск» проходит сегодня в Петербурге

Многие члены экипажа были родом из этого города.

Панихида по погибшим морякам подлодки «Курск» прошла в Николо-Богоявленском соборе в Кронштадте в полдень. Церемония возложения венков состоится на Серафимовском кладбище в два часа дня. Там похоронены 32 члена экипажа, в том числе командир подлодки, Герой России Геннадий Лячин. На церемонию приедут родственники погибших. По данным Смольного, в Петербурге живет 26 семей погибших моряков. Напомним, судно затонуло в Баренцевом море во время учебного задания. Позже американский телеведущий Ларри Кинг в разговоре с президентом России Владимиром Путиным спросил, что же случилось с подводной лодкой.

По официальной версии подлодка затонула из-за взрыва торпед в верхней части корпуса. Уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности прекратили уже через два года.

Памятные мероприятия проходят сегодня и в других городах: Мурманске, Воронеже, Севастополе, Волгограде, Северодвинске и Курске.