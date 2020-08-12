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14:05, 12 августа 2020

Третьи сутки подряд в Белоруссии жестко подавляют выступления жителей республики против переизбрания Лукашенко

Третьи сутки подряд в Белоруссии жестко подавляют выступления жителей республики против переизбрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок.

За медицинской помощью после очередного дня противостояния силовых подразделений со своими согражданами обратились более полусотни жителей республики. В них стреляли, их избивали, закидывали светошумовыми гранатам и разгоняли слезоточивым газом. Местом жестких столкновений стали жилые микрорайоны белорусской столицы – в центре Минска скопление людей в черной экипировке было столь велико, что собраться для общего протеста оказалось невозможно. На окраинах отряды ОМОНа и внутренних войск действовали не просто жестко, но вызывающе жестоко. Это вызывало ответную реакцию людей. Но часто видимых поводов к избиениям не было вовсе. Защищенные шлемами и наплечниками омоновцы на многих видео беспорядочно бьют людей дубинками несмотря на отсутствие сопротивления. Кадры сделаны из окон жилых домов и проезжающих машин. Останавливают легковушки, из них в сопровождении нецензурных реплик выволакивают людей, бросают на землю, после ударов по оголенным частям тела ногами, резиновыми палками бьют ветровые стекла и зеркала заднего вида. Проезжие присоединяются к несмолкающим сигналам гудков. На одном из роликов прямо на проезжей части омоновцы палят по проезжающим мимо машинам из карабинов, видимо, травматическими зарядами. Женщина снимает из салона, в ее сторону направлены прицелы людей в форме, слышны вы стрелы. Дрожащий голос за кадром: «Что вы творите?». Увещевания не действуют, поза омоновцев демонстрирует агрессию. Врываются в подъезды. Милиция направо и налево пускает пули по стеклам дома из которого кричат: «Позор». Люди в форме уверенно удаляются прочь. Джип, вероятно, с силовиками, таранит проезжающий автомобиль, тот останавливается, подбегающий отряд выволакивает водителя и бросает на асфальт. В Гродно – спецавтомобиль «Тигр» таранит еще одну машину. Камуфлированные люди без лиц бьют по жестяному корпусу. На других кадрах – люди с ранами от попадания резиновых пуль. В ладони человека – чека от шумовой гранаты, несколько гильз, горсть собранных пуль в виде пластиковых шариков.

В ходе столкновений с силовиками пострадали сотни людей, в том числе и 5-летний ребенок в Гродно. Об этом сообщает издание Tyt.by. В Минске за дни протестов по официальным данным один человек погиб, более двухсот госпитализированы.

В ходе подавления протестов белорусские силовики нападали и задерживали, в том числе, представителей прессы. В частности, известно о подобных инцидентах со съемочной группой ВВС, сотрудниками новостных сайтов TUT.BY, «Онлайнер», агентства Ассошиэйтед-пресс и других. Журналист белорусского издания «Наша нива» Наталья Лубневская рассказала в эфире «Эха Москвы» о том, как была ранена во время работы. Лубневская затруднилась сказать, специально ли стреляли по представителям прессы, или нет.

Между тем, белорусская Ассоциация журналистов считает нападения силовиков целенаправленными и призывает власть прекратить преследование уже задержанных журналистов. Их, по подсчетам Ассоциации, больше двух десятков.

По окончании третьего дня протестов МВД Белоруссии отчиталось о 17 уголовных делах и задержании одной тысячи человек. В ведомстве утверждают, что нашли координаторов акций протеста. По версии милиции, демонстрантам платят за участие в акциях. Среди подозреваемых оказались и координаторы «Открытой России» Игорь Рогов и Артем Важенков. Исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров заявил, что его сотрудники никаких противоправных действий не совершали. «Открытая Россия» протестует против задержания координаторов, — добавил Пивоваров.



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