Власти Минска оценивают ущерб от беспорядков более чем в 500 тысяч белорусских рублей (это около 14 миллионов российских рублей). Как утверждают в городской администрации, повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, более сотни контейнеров. На восстановление инфраструктуры может уйти больше недели.В свою очередь в МВД Белоруссии сообщают о том, что задержано несколько тысяч человек.