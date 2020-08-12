Власти Минска оценивают ущерб от беспорядков более чем в 500 тысяч белорусских рублей (это около 14 миллионов российских рублей). Как утверждают в городской администрации, повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, более сотни контейнеров. На восстановление инфраструктуры может уйти больше недели.В свою очередь в МВД Белоруссии сообщают о том, что задержано несколько тысяч человек.
2020-08-12T13:37:08+03:00
2020-08-12T13:37:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 12 августа 2020
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