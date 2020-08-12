Российские медики будут получать доплату за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

Российские медики будут получать по тысяче рублей в качестве доплаты за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что это поможет повысить заинтересованность медицинских работников в более качественном осмотре пациентов.