Российские медики будут получать доплату за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

Российские медики будут получать по тысяче рублей в качестве доплаты за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что это поможет повысить заинтересованность медицинских работников в более качественном осмотре пациентов.
2020-08-12T13:35:04+03:00
2020-08-12T13:35:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 12 августа 2020
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