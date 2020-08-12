Траурные мероприятия, посвященные памяти экипажа подводной лодки «Курск», прошли в городах России

Траурные мероприятия, посвященные памяти экипажа подводной лодки «Курск», состоялись сегодня на Северном флоте, в Курске, Санкт-Петербурге и Калининграде. Трагедия произошла 20 лет назад. Погибли 118 человек. Согласно официальной версии, причиной гибели подводной лодки стал взрыв торпеды в носовом отсеке.