Траурные мероприятия, посвященные памяти экипажа подводной лодки «Курск», прошли в городах России

Траурные мероприятия, посвященные памяти экипажа подводной лодки «Курск», состоялись сегодня на Северном флоте, в Курске, Санкт-Петербурге и Калининграде. Трагедия произошла 20 лет назад. Погибли 118 человек. Согласно официальной версии, причиной гибели подводной лодки стал взрыв торпеды в носовом отсеке.
2020-08-12T13:33:46+03:00
2020-08-12T13:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 12 августа 2020
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