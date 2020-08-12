Google планирует создать самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях

В заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте, говорится, что с сегодняшнего дня телефон, работающий на системе Android, может выступить в качестве мини-сейсмометра и присоединиться к миллионам других устройств, создав глобальную систему оповещения.

Специальный сервер будет обрабатывать сигналы с акселерометров, которыми оснащен каждый телефон. На первом этапе информацию о землетрясении можно будет получить, сделав соответствующий запрос в поисковике, однако позже Google намерена рассылать уведомления самостоятельно.