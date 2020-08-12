Президент Чехии Милош Земан сегодня встретится с госсекретарем США Майком Помпео

Он прибыл в страну накануне. Свое европейское турне Майк Помпео начинает с Чехии. На этой неделе он также посетит Австрию, Словению и Польшу. Накануне он встретился с чешским министром иностранных дел, а сегодня проведет переговоры с премьер-министром и президентом. Госдепартамент США ранее объявил, что на встречах американский политик намерен поднять вопрос о зависимости республики от поставок энергетического сырья из России. Не обойдут вниманием они и в целом рост активности Россия и Китая на международной арене и в Центральной Европе в частности.

Как пишет агентство ТАСС, СМИ полагают, что Помпео будет активно лоббировать интересы компании Westinghouse перед предстоящим тендером на строительство нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы». В этом тендере также планирует участвовать российская госкорпорация «Росатом». Сегодня Помпео также выступит в чешском Сенате.