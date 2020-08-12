Врачи оценивают состояние здоровья Михаила Ефремова как средней степени тяжести

Его жизни ничто не угрожает, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники. Актер был госпитализирован накануне. Сегодня суд отложил заседание по его делу.

Рассмотрение уголовного дела актера Михаила Ефремова должно было состоятся сегодня. Однако было отложено на 18 августа в связи с госпитализацией обвиняемого. Ефремову стало плохо накануне днем в здании Пресненского суда. Актеру вызвали скорую помощь. Медики заподозрили у него инсульт и госпитализировали в Боткинскую больницу. Позднее стало известно, что врачи не выявили угрозы для жизни актера. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он был помещен под домашний арест. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам актер на суде вину не признал и сказал, что не помнит момент аварии.