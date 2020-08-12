В МВД Белоруссии сообщили о возбуждении 17 уголовных дел по итогам третьего дня протестов

Как сообщается, акции состоялись в 25 городах.

Уголовные дела завели по статье о нападении на сотрудников ведомства, рассказали в МВД. Сколько митингующих стали подозреваемыми, не уточняется. Параллельно ведомство отчиталось о задержании неких «координаторов массовых беспорядков». Агентство БЕЛТА со ссылкой на белорусское МВД утверждает, что один из них – минчанин, который снимал номер на 17 этаже гостиницы «Беларусь» и управлял действиями трех подчиненных, а они, в свою очередь, — сотнями людей. Это же агентство утверждает, что силовики задержали человека с 10 тысячами долларов в рюкзаке, якобы раздававшего деньги участникам массовых акций.

Всего, по данным ведомства, по всей Белоруссии минувшей ночью были задержаны около тысячи человек – это меньше, чем в предыдущие дни. В первый день протестов силовики задержали, по официальным данным, около 3 тысяч человек, во второй – около 2 тысяч. Одновременно власти решили оценить ущерб от столкновений с милицией в 500 тысяч белорусских рублей (в пересчете по нынешнему курсу это около 14 млн российских рублей). Из чего сложилась эта сумма, не уточняется.

Протесты в Белоруссии не утихают третий день после того, как Центризбирком объявил о предварительной победе Александра Лукашенко на президентских выборах с результатом в 80% голосов. У его ближайшего конкурента Светланы Тихановской, как утверждается, только 10%.