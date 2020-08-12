ФСБ сообщила о раскрытии крупной нарколаборатории в Ивановской области

Как утверждается, каждый месяц она могла производить более 200 кг синтетических наркотиков.

Запрещенные вещества преступники держали в подвале и тайниках двухэтажного загородного дома, говорят в ведомстве. Силовики обнаружили почти 35 кг мефедрона, более тонны наркосодержащей жидкости и около 8 тонн химических реактивов. Было найдено, по данным ФСБ, и оружие с боеприпасами.

Как утверждается, злоумышленники для производства наркотиков использовали и рабский труд. По версии спецслужб, мигрантов насильно удерживали в доме и заставляли работать против воли, угрожая расправой в случае отказа.

Запрещенную продукцию предположительно сбывали через интернет, при этом как долго действовала нарколаборатория, пока не уточняется. Против подозреваемых уже возбудили дело о производстве наркотиков в особо крупном размере. И не исключено, что в деле появятся и другие уголовные статьи.

Основатели нарколаборатории в Ивановской области, как отмечается, уже арестованы.