Авиакомпании обратили внимание правительства на скачок цен на топливо

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта отправила министру транспорта письмо, в котором предупредила, что рост стоимости горючего может повлечь за собой подорожание авиабилетов. Согласно проведенным тендерам на поставку топлива, в некоторых аэропортах стоимость керосина повысилась на 60%. Перевозчики считают, что это нивелирует все ранее принятые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.