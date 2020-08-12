Авиакомпании обратили внимание правительства на скачок цен на топливо

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта отправила министру транспорта письмо, в котором предупредила, что рост стоимости горючего может повлечь за собой подорожание авиабилетов. Согласно проведенным тендерам на поставку топлива, в некоторых аэропортах стоимость керосина повысилась на 60%. Перевозчики считают, что это нивелирует все ранее принятые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.
2020-08-12T12:33:50+03:00
2020-08-12T12:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 12 августа 2020
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