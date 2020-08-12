Врачи не нашли угрозы для жизни Михаила Ефремова

Накануне актер был госпитализирован из здания суда с подозрением на инсульт. Его состояние оценивается как стабильное, — сообщает источник агентства ТАСС. Сегодняшнее заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера не состоялось. Рассмотрение дела было отложено до 18 августа. Ефремов в суде свою вину не признал, заявив, что не помнит обстоятельств аварии.

