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12:04, 12 августа 2020

МВД Белоруссии отчиталось о задержании мужчины, который платил протестующим в Минске

Агентство БелТА со ссылкой на ведомство сообщает, что в рюкзаке у мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов. Милиция утверждает, что они предназначались участникам беспорядков.

Кроме того, белорусское МВД сообщает о задержании «координаторов массовых беспорядков». Один из них – местный житель — по версии силовиков снимал номер на 17 этаже гостиницы, откуда управлял действиями своих подчиненных.

В Минске и других белорусских городах на протяжении последних трех дней не утихают акции протеста. Они начались после того, как ЦИК опубликовал итоги голосования на выборах президента, согласно которым этот пост занял действующий глава государства Александр Лукашенко.

Представитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и супруга оппозиционера Валерия Цепкало сказала в нашем эфире, что белорусская оппозиция с помощью мирового сообщества будет добиваться повторных выборов. Вероника Цепкало добавила, что Тихановская покинула Белоруссию из-за того, что на нее оказывалось давление.



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