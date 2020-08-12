Первые партии вакцины от коронавируса по заверению главы Минздрава Мурашко будут выпущены в течение двух недель

Первые партии вакцины от коронавируса по заверению министра здравоохранения Михаила Мурашко будут выпущены в течение двух недель. Сначала планируют привить медиков.

Вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков, заверил глава минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил: примерно пятая часть медиков в стране уже имеет иммунитет к новому вирусу. Чиновник настаивает, что у России есть все основания для внедрения вакцины, данных о ковид-19 для этого достаточно. Мурашко пообещал сам привиться, когда препарат выпустят. Это по его прогнозам произойдёт к концу месяца. Производство ориентируют, прежде всего, на внутренний рынок, сообщил министр. Люди, привитые от коронавируса, смогут отследить свое самочувствие при помощи специального приложения, над ним сейчас работают. В свою очередь директор центра Гамалеи, в котором разработали вакцину, рассказал, что по распоряжению минздрава они готовят документы для разрешения на тестирование препарата на детях. Полностью обеспечить им россиян планируют в течение года, сказал Александр Гинцбург. результаты испытаний опубликуют только после оценки российскими экспертами. О том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, вчера объявил Владимир Путин. Он сказал, что одна из его дочерей сделала прививку.

Зарубежные специалисты с опаской отнеслись к регистрации российской вакцины от COVID-19. На Западе сомневаются в том, что препарат поможет в эффективном лечении от коронавируса. Михаил Мурашко назвал критику безосновательной.