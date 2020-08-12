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Эксклюзив Эха 11:48, 12 августа 2020

Директор «Открытки» Пивоваров назвал незаконным задержание своих сотрудников Рогова и Важенкова в Белоруссии

Исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров назвал незаконным задержание своих сотрудников Игоря Рогова и Артема Важенкова в Минске. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщалось, Следственный комитет Белоруссии подозревает Рогова и Важенкова в организации массовых беспорядков.

«Все эти обвинения — полная чушь. И Рогов, и Важенков были там наблюдателями за выборами. Они открыто и публично транслировали все в социальных сетях, противоправных действий не совершали, и никаких оснований обвинить их в этом нет. Ребята полностью невиновны. Соответственно то, что их задержали и избили, попросту незаконно», — подчеркнул А.Пивоваров.

Он считает, что причиной задержания Рогова и Важенкова стало желание белорусских властей найти виноватых в протестах.



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