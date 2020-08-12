Синоптики ожидают потепление в европейской части России в следующий вторник

Температура поднимется выше 20 градусов – сказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Завтрашний день, по его словам, станет самым холодным на этой неделе. Температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса в связи с прохождением холодных воздушных масс, надвигающихся на Москву из полярных регионов.