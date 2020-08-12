Джо Байден назвал претендентом на пост вице-президента США сенатора Камалу Харрис

Она может стать первой женщиной и первым темнокожим политиком на этом посту. О своем выборе кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии написал в твиттере. Теперь ее кандидатуру должны утвердить на партийном съезде. 55-летняя Харрис представляет в Сенате США штат Калифорния. Ранее она сама баллотировалась на пост президента, однако вышла из гонки.

Профессор Стэндфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол сказал в эфире «Эха Москвы», что Камала Харрис — очень удачный выбор Джо Байдена. Джо Байден выполнил обещание — остановить выбор на кандидате женского пола. Кандидатуры обоих, как ожидается, будут утверждены на партийном съезде в августе.