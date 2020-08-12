Онлайн-митинг в поддержку Сафронова пройдет на базе «Новой газеты» 13 августа

Онлайн-митинг в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, пройдет на базе «Новой газеты» 13 августа. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» специальный корреспондент «Новой газеты» Александра Джорджевич.

«В четверг состоится онлайн-митинг на базе «Новой газеты». Основная задача — поговорить об Иване Сафронове, которого больше месяца держат в СИЗО «Лефортово», не предоставив никаких доказательств его вины. С нами обсудит ситуацию его адвокат Иван Павлов. Своими мнениями будут делиться политики, действующие журналисты», — рассказала она.

Митинг начнется в 20.00.

По версии ФСБ, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.