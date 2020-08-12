Белорусская оппозиция с помощью мирового сообщества будет добиваться повторных выборов – Вероника Цепкало

Белорусская оппозиция будет добиваться повторных выборов, в том числе с помощью мирового сообщества. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и супруга оппозиционера Валерия Цепкало Вероника Цепкало.

«Мы используем все возможные методы: и внутреннюю, и внешнюю борьбу. Мы просим, чтобы нам помогли провести честные выборы. От лидеров других стран мы просим не признавать Лукашенко в качестве легитимного президента», — сказала она.

Как отметила В.Цепкало, «если все лидеры стран это сделают, то Лукашенко не сможет решать как президент многие вопросы на международной арене». «Его не будут приглашать на мероприятия высокого уровня, ему прикроют выдачу бесконечных кредитов, которые Беларусь получает каждый год в огромном количестве и за которые приходится расплачиваться народу страны. Поэтому мы хотим его сделать нелегитимным с точки зрения международной политики, чтобы он не смог никуда бежать и ни с кем вести переговоров от имени Белоруссии», — подчеркнула она.

В.Цепкало добавила, что в настоящее время ее муж активно передвигается по странам и разговаривает с их руководителями, чтобы привлечь внимание к Белоруссии. «Он был в Евросоюзе, написал открытое письмо главам 32 стран. Он пытается бороться за Белоруссию на международной арене. И мы продолжим бороться за страну, за свободу белорусов, потому что дальше так жить просто невозможно. Лукашенко просто добьет народ репрессиями «, — уточнила она.

Сама В.Цепкало сейчас находится в Москве и пока в Белоруссию возвращаться не планирует, опасаясь задержания. «Находясь на свободе, можно сделать для страны больше, чем из СИЗО КГБ или тюрьмы», — пояснила она.

В.Цепкало также напомнила, что Тихановская покинула Белоруссию из-за того, что на нее оказывалось давление. «Она пошла в ЦИК подавать жалобу на результаты президентских выборов. Насколько я знаю, ее там встретили силовые структуры и они разговаривали около 3-х часов. Тихановская вышла из ЦИК со словами: «Я все решила» и в тот же день уехала в Литву. В своем втором видеообращении она со слезами просит людей, чтобы ее поняли, почему она уехала, и чтобы ее никто не осуждал», — заключила В.Цепкало.