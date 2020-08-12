Суд в Москве по делу о получении незаконного доступа к гостайне отправил под арест популярного блогера Андрея Пыжа

Около недели назад друзья и коллеги автора публикаций о заброшенных промышленных объектах сообщили о его исчезновении.

Постановление Мещанского суда столицы об аресте Пыжа датировано 6 августа, но до настоящего времени известно о задержании и каких-либо обвинениях в его адрес не было. ТАСС сообщает о решении со ссылкой на пресс-службу суда и без указания срока избранной меры пресечения. Дело содержит гриф «секретно» и публикация его материалов запрещена. Блогеру вменяется статья о незаконном получение сведений, составляющих государственную тайну. Наказание по ней составляет от трех до восьми лет. По данным новостного сайта КМВ Новости, дома у Андрея Пыжа был проведен обыск. Петербургское агентство бизнес новостей связывает арест известного своими визитам в заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты «сталкера» с проникновением на режимный объект — строящуюся Ленинградскую атомную электростанцию в городе Сосновый Бор. Андрей Пыж публикует материалы на канале Urbanturizm, он записывает видео под ником МШ. Ранее он изучал чернобыльскую зону и проводил исследовательские экскурсии по такого рода местам.

В 2016 году Андрей Пыж уже попадал в поле зрения силовых структур. Тогда на него был составлен полицейский протокол из-за проникновения в один из речных коллекторов близ Петербурга, который считается режимным объектом.