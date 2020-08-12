Прибыль российского бизнеса минувшей весной из-за пандемии коронавируса достигла минимума за 16 лет

Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на выводы экспертов.

Больше трети российских компаний и это ещё без учёта малого бизнеса в период с марта по май остались в убытке, потеряв полтора триллиона с лишним рублей. Об этом говорится в отчёте международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет интернет-издание РБК. Лидером по объёму потерь стали столичные компании. Эксперты оценили убыток в 85 миллиардов рублей. За Москвой идут Ямало-Ненецкий автономный округ и республика Коми. В 16 российских регионах зафиксирован чистый убыток, самое сильное падение прибыли бизнеса отмечено в Ингушетии, Чечне и Ненецком автономном округе, пишет издание. Из-за коронавируса серьёзный убыток понесли сфера общественного питания и гостиничного бизнеса — почти в 50 миллиардов рублей. А вот наибольший рост прибыли отмечен в Республике Алтай, эксперты связывают с наплывом туристов из-за закрытия границ России. Нарастить прибыль с марта по май по оценке специалистов в России удалось только предприятиям сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства.

По данным Росстата, валовой внутренний продукт России во втором квартале упал в годовом исчислении на 8,5%. Этой оценке, как отмечает газета Коммерсант, не хватает данных о малом бизнесе — их появление может заставить статистиков заметно ухудшить первую оценку динамики ВВП с марта по май.