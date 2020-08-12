Московские власти ужесточили политику наказаний для тех, кто решил, что эпидемия коронавируса окончена

С начала августа магазины и общепит города были оштрафованы за несоблюдение масочного режима более чем на 150 млн. рублей.

За период с 12 мая по 11 августа прошла проверка более 45 тыс. предприятий общественного питания и торговли. Всего оштрафовано более 8 тысяч предприятий. А несколько магазинов были закрыты после жалоб покупателей на нарушения там санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

При этом, если к концу июля сумма общего штрафа за нарушение масочного режима в городе достигала 300 млн руб. То только за полторы недели августа магазины и общепит Москвы получили дисциплинарные взыскания за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора на 150 млн.

Ранее издание «Медуза» предположило, что власти возвращают штрафы и проверки с одной целью — избежать возвращения карантина и прочих запретительных мер, способных уничтожить экономику.

За несоблюдение масочного режима гражданам грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. А для тех, кто обслуживает посетителей без масок и перчаток — до 100 тыс. руб