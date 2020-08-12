Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 5 102, превысив 900 тысяч

Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 5 102, превысив 900 тыс (902 701), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 102 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1404 (27,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

За сутки в России умерли 129 человек с коронавирусом, за все время — 15 260, сообщили журналистам в оперативном штабе.