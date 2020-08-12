Петербургский суд сегодня продолжит рассматривать дело историка Олега Соколова

Учёного обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Суд продолжит работу после перерыва, который запросила защита историка Олега Соколова. За время паузы дело изучил новый адвокат. О пополнении команды юристов Соколов сообщил на предыдущем заседании десять дней назад. Это не первое изменение состава защитников историка. Ранее Соколов отказался от услуг Александра Почуева, который рассказал об угрозах в свой адрес, и нанял Сергея Лукьянова. Теперь ему намерен помогать юрист Александр Торгашев. Напомню, историка обвиняют в убийстве аспирантки Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, с которой он был в долгой любовной связи. По версии следствия Соколов расчленил тело и попытался утопить останки в Мойке. Эксперты признали подозреваемого вменяемым, а бывшая жена рассказала суду, что не замечала за мужем никаких странностей.

После задержания Соколов признал вину, однако на суде сказал, что свою роль в событиях объяснит лишь после того, как обвинение представит все доказательства.