Власти Белоруссии запретили торговать пиротехникой

Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до особого решения.



Правительство пошло на эти меры на фоне не утихающих акций протеста, начавшихся после публикации результатов голосования на выборах президента. По данным ЦИК действующий глава государства Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская чуть меньше 11%.