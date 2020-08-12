Результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса представят через две недели

Тогда же планируется выпустить первые упаковки препарата и начать его применение. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном мобильном приложении, его разработка сейчас ведется. Он отметил, что вакцинация будет добровольной, в том числе и для медиков.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса накануне сказал Владимир Путин. Ряд западных стран выразил сомнение в безопасности препарата.