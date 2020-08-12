Представитель штаба Светланы Тихановской и супруга белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника Цепкало призвала силовиков Белоруссии не применять силу к протестующим в стране. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я бы хотела обратиться к силовым структурам, к ОМОНу Республики Беларусь и еще раз призвать их не выполнять противозаконные приказы, которые они получают от Лукашенко. Мы все знаем, что он никогда не отдает в письменном виде – все приказы даются устно. Я хочу попросить силовиков: ребята, не избивайте свой народ», — отметила В.Цепкало.

Она подчеркнула, что люди, которые вышли на улицу – мирные. «Они борются за свои базовые права — за честные, справедливые, демократические выборы, а вы с такой жестокостью в них стреляете, бросаете светошумовые гранаты, поливаете холодной водой, избиваете дубинками девушек. У всех же вас есть семьи, есть дети и жены. Как вы дальше будете смотреть им в глаза?» – заявила В.Цепкало.

Она подчеркнула, что «любое противозаконное действие наказывается по закону». «Не делайте этого, потому что каждого из вас мы запомним. Каждого из вас уже фотографируют люди и выкладывают эти фото в соцсети. Не берите этот грех на душу», — заключила В.Цепкало.

Жители Белоруссии выходили на массовые несанкционированные акции в воскресенье, в понедельник и во вторник. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом, согласно данным ЦИК. В частности, ведомство объявило, что он набирает 80,08%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,09%.

В ее штабе заявили, что не признают результаты ЦИК: по словам представителей политика, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Утром во вторник стало известно, что Тихановская была вынуждена покинуть Белоруссию и уехать в Литву.