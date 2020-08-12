Суд отложил на 18 августа рассмотрение дела Ефремова в связи с его госпитализацией

Пресненский суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, на 18 августа, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда в среду. «Суд постановил отложить заседание на 18 августа в 10:00 в связи с госпитализацией обвиняемого», — огласила решение судья.