Суд отложил на 18 августа рассмотрение дела Ефремова в связи с его госпитализацией

Пресненский суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, на 18 августа, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда в среду. «Суд постановил отложить заседание на 18 августа в 10:00 в связи с госпитализацией обвиняемого», — огласила решение судья.
2020-08-12T10:28:12+03:00
2020-08-12T10:29:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:28, 12 августа 2020
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