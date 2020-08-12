Мосгорсуд рассмотрит протоколы об отсутствии маркировки «иностранный агент» на сайтах «Мемориала»

Мосгорсуд сегодня рассмотрит протоколы об отсутствии маркировки «иностранный агент» на сайтах правозащитного центра «Мемориал», а также международного общества «Мемориал». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ПЦ «Мемориал» Тамила Иманова.

«Будет рассмотрено отсутствие маркировки на странице «Вконтакте» правозащитного центра «Мемориал», а также на сайте проекта международного «Мемориала». Скорей всего, нам выпишут штраф в 300 тысяч рублей, так же как и по остальным 28 подобным протоколам», — сказала она.

Юрист отметила, что по окончании судебных процессов планирует обратиться в Европейский суд по правам человека по факту нарушения свободы распространения информации в отношении «Мемориала».

Прошлой осенью Роскомнадзор составил 28 административных протоколов на международное общество «Мемориал» и одноименный правозащитный центр. Протоколы касаются отсутствия маркировки «иностранный агент» на сайте «Мемориала», проектах и соцсетях, которые имеют к нему отношение.