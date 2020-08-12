В Российской футбольной Премьер-Лиге завершился первый тур

В центре внимания вновь оказались проблемы судейства. Скандал на матче «Спартак» — «Сочи», где арбитр Василий Казарцев назначил два сомнительных пенальти в ворота красно-белых, оказался не единственным. Вчера в Казани «Рубин» принимал столичный «Локомотив». Игра завершилась победой железнодорожников 2-0. При этом главный судья Олег Иванов проигнорировал эпизод в штрафной гостей. Когда вратарь «Локомотива» Гильерме сбил форварда «Рубина» Игнатьева. И даже не стал смотреть видеоповтор. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий выражал возмущение так эмоционально, что получил от арбитра красную карточку. Очевидно, что футбольному руководству страны необходимо внятно разъяснить как клубам, так и болельщикам, по каким принципам осуществляется применение системы VAR в Премьер-Лиге. И как строится взаимодействие между главным судьей и видеопомощниками в спорных эпизодах. Еще в одном матче дня «Зенит» на выезде обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 2-0.