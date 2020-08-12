В Минске частично восстановился доступ в интернет

Об этом сообщает белорусский новостной сайт Tut.by со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей, мессенджеров и других ресурсов. Минувшей ночью на улицах столицы Белоруссии вновь отмечались столкновения протестующих с силовиками.

В 6.50 утра, как свидетельствуют, одновременно заработали популярные соцсети и сетевые мессенджеры: Facebook, WhatsApp, Telegram. Ранее сообщалось о существенных сложностях с доступом, с которыми в стране столкнулись после объявления официальных результатов голосования. Тем не менее, ролики и свидетельства о действиях белорусской милиции и попытках несогласных с итогами голосования выразить свой протест, продолжали поступать. Накануне вечером акция протеста в центре Минска была фактически купирована с привлечением огромного числа силовых подразделений. В различных районах города, как свидетельствуют ресурсы Tut.by, «Наше Нива» и «Европейское радио для Белоруссии», люди группами в десятки человек пытались перекрывать дороги на выезд из города, возводить баррикады из мусорных баков и скамеек, разбирать тротуарную плитку для защиты от силовиков, однако местный ОМОН подавлял активность. Судя по видео, публикуемым в независимых телеграм-каналах действия спецподразделений часто выглядят, крайне жесткими – пальба по окнами домов, из которых раздавались крики «Порзор», применение резиновых палок и прочее. На этом фоне события в Белоруссии призывают обсудить на открытом заседании Совета Безопасности ООН, а в самой стране с сегодняшнего дня введен запрет на торговлю пиротехникой. Фейервеки нередко использовали протестующие как знак своего сопротивления.

Белорусское МВД объявило о задержании тех, кого официальный Минск называет координаторами акций протеста. По версии милиции, демонстрантам платят за участие в акциях. Ранее МВД сообщало о 5 тысячах задержанных по всей стране с начала протестов. Пострадали, по официальным данным, несколько сотен человек, один человек погиб.