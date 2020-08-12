Пассажиров общественного транспорта Москвы оштрафовали почти на 240 миллионов рублей за нарушение масочного режима

Это сумма штрафов, выписанных за три месяца, — отметил в интервью агентству ТАСС замглавы ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

Кроме того, по данным пресс-службы столичного Департамента торговли и услуг, городские кафе и магазины получили больше 8 тысяч предписаний на общую сумму 450 миллионов рублей за несоблюдение мер, введенных на фоне эпидемии. Чаще всего заведения штрафовали из-за нарушений социальной дистанции и отсутствия масок и перчаток у посетителей и сотрудников.