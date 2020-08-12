В США стало известно имя возможного кандидата в вице-президенты от Демократической партии

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис может стать напарницей Джо Байдена. Именно её он выбрал кандидатом в вице-президенты США. Бесстрашной защитницей прав простых людей и одной из лучших госслужащих назвал Харрис у себя твиттере Байден, кандидат в президенты. Теперь предложение демократы должны утвердить на партийном съезде на следующей неделе в Милуоки. Напомню, Харрис сначала участвовала в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов, но позже вышла из гонки. Теперь она может стать первой женщиной и первым темнокожим политиком на посту вице-президента США. Сенатору от штата Калифорния 55 лет. Её отец родился на Ямайке, а мама в Индии. Предложенную соперником на выборах кандидатуру раскритиковал президент Дональд Трамп. Он считает, что Харрис очень слабо выступила на праймериз демократов, набрав около двух процентов. По мнению президента Харрис занимает «крайние левые позиции», хочет повысить налоги и уменьшить военный бюджет, а также не намерена принимать меры для сдерживания нелегальной иммиграции в США. В свою очередь 44-й президент страны Барак Обама поддержал идею Байдена и назвал Харрис цитирую издание Hill «идеальным партнёром в решении проблем Америки». Выборы президента США намечены на 3 ноября.