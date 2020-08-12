Белорусские следователи завели дело на координаторов «Открытой России»

Игоря Рогова и Артема Важенкова подозревают в участии в массовых беспорядках, — сообщает агентство БелТА. О пропаже своих координаторов движение сообщило накануне. Позже «Открытая Россия» опознала сотрудников на видео с задержанными милицией мужчинами. Государственные СМИ называли их провокаторами беспорядков. В «Открытой России» заверили, что их координаторы ни в чем не участвовали и назвали произошедшее провокацией.

Между тем, российское посольство сообщило агентству РИА Новости, что Игоря Рогова милиция отпустила, он уже находится в России. Информацию о задержании Артема Важенкова сейчас проверяют.

На этом фоне многие белорусские СМИ сообщали о том, что на третью ночь протестов в Минске и других городах силовики целенаправленно нападали на журналистов, освещавших акции. Журналист белорусского издания «Наша нива» Наталья Лубневская рассказала в эфире «Эха Москвы» о том, как была ранена во время работы. Сейчас Наталья Лубневская находится в больнице. Лубневская добавила, что сложно сказать, специально ли стреляли по журналистам или нет, но еще одному ее коллеге резиновой пулей срезали бейдж, хотя они стояли в стороне от происходящего.