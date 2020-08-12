Ирак отменил визит турецкого министра обороны в связи с ударом беспилотника

Ранее пресс-служба органов безопасности сообщила, что в ходе обстрела с воздуха на север страны погибли пять человек, в том числе два иракских офицера – передает телеканал Sky News Arabia. По данным вещателя, беспилотник атаковал колонну пограничников по ошибке. Сообщается, что удар был нанесен по месту, где военные встречались с представителями Рабочей партии Курдистана.

Иракский МИД вызвал турецкого посла, чтобы вручить ему ноту протеста. Багдад пригрозил Анкаре «пересмотром объема сотрудничества между двумя странами».