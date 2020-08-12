В России сегодня вступают в силу поправки, которые защищают работников в случае увольнения

Федеральный закон вносит изменения в Трудовой кодекс.

Теперь при увольнении сотрудник имеет право требовать выходное пособие даже после одного месяца работы. В этом случае полагается среднемесячный оклад за второй месяц со дня увольнения. Если же человек проработал больше 30 дней, он имеет право получить выплату в виде среднемесячного дохода за весь период трудоустройства. В ином случае работодатель может выплатить единовременную компенсацию. Ее размер составит средний заработок за месяц. Изменения в закон расширяют гарантии работникам, которые были уволены в организациях на Крайнем Севере. Это касается тех ситуаций, когда сокращен штат или ликвидирована компании. Сотрудники получат выплату среднемесячного заработка за весь период работы.

Для получения компенсации необходимо обратиться в письменной форме к работодателю не позднее пятнадцати рабочих дней после увольнения.