Дональд Трамп назвал соглашение по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире

В эфире радиошоу Хью Хьюитта американский президент сказал, что работа в этом направлении ведется и Москва очень хочет подписать договор.

Газета «Коммерсант» писала, что следующий этап переговоров по стратегической стабильности намечен на 16-18 августа. США ранее призывали Россию убедить Китай присоединиться к диалогу, однако позже, на июльской встрече представители Вашингтона на этом уже не настаивали.